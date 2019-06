"Als der Bitcoin Ende 2013 das erste Mal an die 1000-Dollar-Marke herankam, versuchten die Chinesen, dem immer weiter ausufernden System der Schattenbanken beizukommen", erkläre Sascha Sadowski, Marktexperte vom Online-Broker LYNX. "Diese Schattenbanken vergaben immer riskantere Kredite und als sich die Wirtschaft wieder abschwächte, wuchsen die Befürchtungen, dass diese Praxis zu einer Schuldenkrise im Land führen könnte. Um das zu verhindern, etablierte das Land strenge Kontrollen. Für chinesische Investoren stellte der Bitcoin eine Möglichkeit dar, sie zu umgehen - und diese wurde so fleißig genutzt, dass die chinesische Regierung dem Ganzen einen Riegel vorschob und den Tausch von Yuan in Bitcoin und umgekehrt verbot, um eine Kapitalflucht zu verhindern. Trotzdem zeigten sich in dieser Zeit erstmals die Vorteile der Kryptowährung, insbesondere ihre Unabhängigkeit von einer Landeswährung und ihrer Hüter. Man kann diese Zeit also durchaus als Initialzündung für den Erfolg des Bitcoins bezeichnen."



Vor zwei Jahren hätten sich weltweit Investoren auf diese Vorteile besonnen. Die Brexit-Entscheidung, die anhaltende Zins-Flaute in der EU und die immer populärer werdenden nationalen politischen Strömungen in ganz Europa hätten zu einer zunehmenden Euro-Skepsis geführt - und damit wieder den neuen Kryptowährungen in die Hände gespielt. Warum Investoren damals ausgerechnet den Bitcoin als ihr Investment der Wahl ausgesucht hätten, sei für Sadowski keine Überraschung. Als älteste Kryptowährung verfüge er über einen gewissen Track-Record. Darüber hinaus sei er genau aus diesem Grund geschaffen worden: Nämlich, um die fundamentalen Probleme des Geldsystems aufzudecken und zu vermeiden. Bislang sei keines dieser Probleme gelöst, obwohl die Zentralbanken es seit Jahren mit verschiedenen Mitteln versuchen würden.



In den letzten Monaten schien der Boom des Bitcoins allerdings vorbei, das Kryptofieber hatte deutlich nachgelassen, so die Experten von LYNX Broker. Doch das habe sich seit Anfang Mai schlagartig geändert. Mit mehr als 60 Prozent Wertzuwachs habe er die größte Steigerung seit rund 18 Monaten hingelegt. Mit dieser Performance schlage der Bitcoin in den ersten sechs Monaten die meisten anderen Anlageklassen deutlich. Und noch etwas falle auf: "Betrachtet man den Kursverlauf des Bitcoins, sieht man deutliche Parallelen zu einem der wichtigsten Finanzprodukte weltweit: Der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Diese wird gemeinhin als sichere Geldanlage gesehen. Beide Kurven verlaufen in den letzten Monaten auffällig ähnlich und gehen seit Anfang Mai immer weiter nach oben", erkläre Sadowski.



Für den Experten sei das ein klares Zeichen, dass die Märkte sich für eine weitere Rezession wappnen würden. Bislang sei Gold in solchen Situationen die Rolle des sicheren Hafens zugekommen, doch der Preis des Edelmetalls sei mittlerweile auf einem Niveau angelangt, bei dem auch Alternativen immer interessanter würden. "Der Bitcoin wurde genau zu diesem Zweck geschaffen: Um sich von den Banken und dem bestehenden Währungssystem unabhängig zu machen. Und er hat mehrere Vorteile im Vergleich zu Gold: Er ist wesentlich günstiger zu schürfen, liegt im Gegensatz zum Goldpreis derzeit noch deutlich unter seinem Höchststand und er unterliegt nicht dem Einfluss der Banken und der Politik. Damit hat er durchaus das Potenzial, Gold als sicheren Hafen für Investoren abzulösen." (26.06.2019/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Die Kryptowährung Bitcoin scheint zurück zu sein, so die Experten von LYNX Broker.Nach den eher mauen Kursen Ende vergangenen und Anfang dieses Jahres, sei die Kryptowährung Anfang der Woche auf über 11.000 US-Dollar gestiegen. Sei der Krypto-Hype also im Zuge von Facebooks Ankündigung einer eigenen Kryptowährung zurück? Das wäre zumindest möglich, würden Finanzexperten die Situation einschätzen. Ein Blick zurück auf die Entwicklung des Bitcoins verrate, dass er sich immer dann zu neuen Höhen aufgeschwungen habe, wenn die herkömmlichen Finanzmärkte in der Krise gesteckt hätten.