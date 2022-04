Bei einigen Marktteilnehmern wecke das Befürchtungen, dass sich der Bärenmarkt nun noch einmal beschleunige. Krypto-Analyst Rekt Capital bemühe sich bei Twitter jedoch um Mäßigung: Der Kurs bewege sich weiterhin in einer Seitwärtsrange, die seit Jahresbeginn das chattechnische Geschehen beim Bitcoin präge.



Auf dem aktuellen Niveau sei er nun an einer langfristigen Makro-Unterstützung angelangt. Zudem liege oberhalb der 30.000-Dollar-Marke - wo der Bitcoin Ende Januar sein bisheriges Jahrestief markiert habe - eine weitere, massive Unterstützungszone, so der Experte.



Das kurze Aufbäumen am Dienstag habe gezeigt, dass genügend Käufer parat stünden, wenn sich die allgemeine Marktstimmung nur etwas aufhelle. Auf Sicht dürften jedoch Makro-Faktoren wie die Inflations- und Zinssorgen das Geschehen an den Märkten dominieren. Angesichts der sehr hohen Korrelation von Bitcoin und Co mit dem US-Aktienmarkt dürfte überdies die laufende Quartalsberichtssaison für erhöhte Volatilität sorgen.



In diesem Umfeld dürfte es der Bitcoin schwer haben, die schwankungsreiche Seitwärtsbewegung nach oben zu verlassen. Für mutige Anleger mit langem Atem bietet diese jedoch immer wieder Chancen, um einen Fuß in die Tür zu stellen oder bestehende Positionen auszubauen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (27.04.2022/ac/a/m)





