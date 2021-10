Auch die Kursentwicklung bei Debüt habe sich sehen lassen können. Der ETF habe den ersten Handelstag bei 41,94 Dollar beendet - und damit 4,8 Prozent höher. Zum Vergleich: Der Bitcoin selbst und auch der Bitcoin-Future, der dem ETF als Basiswert zu Grunde liege, hätten am Dienstag "nur" vier Prozent zugelegt.



Die Nachfrage nach dem Bitcoin selbst habe durch den Launch des langersehnten ETFs also nicht gelitten, im Gegenteil: Zahlreiche Branchenexperten würden ihn als Meilenstein für die junge Assetklasse auf dem Weg in den Finanz-Mainstream werten. Einige würden sogar erwarten, dass in naher Zukunft auch physisch mit Bitcoin hinterlegte ETFs folgen könnten. Das würde die Nachfrage nach der knappen Digitalwährung zusätzlich anheizen.



Auch so habe sich der langersehnte ETF-Start in den vergangenen Tagen als Kurstreiber für den Bitcoin erwiesen. In den vergangenen sieben Tagen sei der Bitcoin-Preis um satte 16 Prozent gestiegen. In der Nacht auf Dienstag habe er sich dabei bereits bis auf rund 400 Dollar an das Allzeithoch von Mitte April bei 64.863 Dollar angenähert.



Ein Sprung auf neue Hochs sei daher nur noch eine Frage der Zeit. Kurzfristig könnten darauf zwar Gewinnmitnahmen folgen. Mittel- und langfristig dürfte die Aufwärtsbewegung des Bitcoin anschließend aber weitergehen. Investierte Anleger lassen daher die Gewinne laufen und auch mutige Neueinsteiger können noch auf den Ausbruch setzen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".



Risikofreudige könnten überdies noch auf diesen Trading-Tipp aufspringen. (20.10.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - An der New York Stock Exchange hat am Dienstag der erste Bitcoin-ETF sein Börsendebüt gefeiert, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Obwohl dem Indexfonds nicht Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) selbst, sondern Terminkontrakte (Futures) auf die Kryptowährung als Basiswert zu Grunde liegen würden, sei das Interesse der US-Anleger offenbar enorm.Laut ETF-Analyst Eric Balchunas von Bloomberg seien alleine in den ersten 20 Minuten nach dem Handelsstart Fondsanteile im Wert von 280 Millionen Dollar gehandelt worden. Bis zum Ende des ersten Handelstags hätten insgesamt 24.313 Millionen Anteile des ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) den Besitzer gewechselt, was ein Handelsvolumen von rund einer Milliarde Dollar entspreche. Gemessen am "natürlichen" Handelsvolumen am ersten Tag habe der BICO damit einen neuen Rekord aufgestellt, so der Experte.