Das wachsende Interesse von privaten Anlegern bis hin zu Großkonzernen gelte als Hauptgrund für die kräftigen Kursgewinne beim Bitcoin. In den vergangenen zwölf Monaten habe sich der Kurs mehr als verfünffacht. Alleine seit Jahresbeginn belaufe sich das Plus bereits auf rund 75 Prozent. Am gestrigen Dienstag habe er dabei erstmals die 50.000-Dollar-Marke geknackt.



Nach der Rekordfahrt der letzten Wochen seien früher oder später auch deutlichere Gewinnmitnahmen möglich, die den Kurs kurzfristig belasten könnten. Grundsätzlich rechne "Der Aktionär" mittel- und langfristig aber mit einer anhaltend hohen Nachfrage und einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Vor diesem Hintergrund lassen investierte Anleger die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler. Mutige Neueinsteiger sollten an schwächeren Tagen einen Fuß in die Tür stellen.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (17.02.2021/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin setzt seine Rally auch am Mittwoch fort und hat am Vormittag nicht nur die Marke von 51.000 Dollar hinter sich gelassen, sondern anschließend bei 51.631 Dollar auch ein neues Allzeithoch markiert, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Kurstreiber Nummer 1 sei auch weiterhin ganz klar die Fantasie, dass nach dem Milliarden-Investment von Tesla in der Vorwoche nun weitere Unternehmen den Einstieg bei Bitcoin und Co wagen würden. Dan Ives von Wedbush Securities habe eine spannende These, was dahinterstecken könnte.Seiner Einschätzung nach gehe es den Unternehmen, die aktuell ihre Fühler in Richtung Kryptowährungen ausstrecken würden, nicht darum, einfach nur Bitcoin zu kaufen und auf steigende Preise zu setzen. Ives glaube an eine größere Story: "Es geht um die möglichen Konsequenzen, die Krypto, Blockchain und Bitcoin auf Sicht der nächsten zehn Jahre auf die Tech- und Wirtschaftswelt haben könnten."