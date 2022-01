Die aktuelle Situation beschreibe Grantham bildhaft als "Vampir-Phase des Bullenmarkts": Trotz aller Widrigkeiten - etwa Covid 19, rasant steigenden Inflationsraten und dem nahenden Ende der ultralockeren Geldpolitik - wolle er partout nicht enden. Doch just, wenn man denke, er sei unsterblich, falle er auf die Knie und sterbe. "Je früher, desto besser für alle."



Typischerweise würden Blasen am riskantesten Ende der Investment-Skala beginnen zu platzen, so der Historiker. Die Underperformance spekulativer Assets wie Tech-Aktien, die sich aktuell bereits beobachten lasse, sei ein Warnsignal für eine platzende Blase.



In der GMO-Studie zeichne der Analyst ein erschreckendes Bild, wie das genau aussehen könnte: Für den marktbreiten US-Leitindex S&P 500 sage er einen Rückfall in den Bereich von 2.500 Punkte voraus - rund 45 Prozent tiefer als am gestrigen Donnerstag.



Anschließend könne der Crash auch auf den heiß gelaufenen Immobilienmarkt übergreifen, denn "wir befinden uns in der breitesten und extremsten Immobilien-Blase aller Zeiten", so Grantham. Und auch an den Rohstoff- und Bond-Märkten sehe er Anzeichen einer Überhitzung.



Sollten die Bewertungen der großen Assetklassen um zwei Drittel in Richtung ihres normalen Durchschnittswerts zurückkommen, beziffere Grantham die Wohlstandsverluste auf bis zu 35 Billionen Dollar - alleine in den USA.



In unsicheren Zeiten hätten Crash-Propheten Hochkonjunktur und wer oft genug warne, werde irgendwann auch einmal Recht haben. Doch die GMO-Analyse gebe Anlegern zumindest auch Hinweise, wie sie sich rüsten könnten. Konkret sollten sie US-Wertpapiere meiden und stattdessen lieber auf Value-Titel aus den Emerging Markets und weniger stark gelaufenen entwickelten Ländern wie beispielsweise Japan setzen.



"Ich persönlich mag außerdem etwas Cash, um flexibel zu blieben, ausgewählte Rohstoffe als Inflationsschutz sowie etwas Gold und Silber", verrate Grantham. Außerdem wünsche er Anlegern viel Glück - "wir werden es brauchen". (21.01.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484) und Peloton (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M) sind nach schwachen Zahlen massiv eingebrochen und auch beim Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) verschärft sich die Korrektur durch den Rutsch unter die 40.000-Dollar-Marke, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach Einschätzung von Investorenlegende Jeremy Grantham sei das aber erst der Anfang - er zeichne ein dramatisches Bild von dem, was noch kommen könnte.Die USA hätten sich dem Ende einer "Super-Blase" genähert, die sich über sämtliche Assetklassen - Aktien, Anleihen, Immobilen und Rohstoffe - erstrecke, warne Grantham, Wirtschaftshistoriker und Mitgründer der Investmentfirma GMO in einer aktuellen Studie. Nach dem historischen Rebound vom Corona-Crash Anfang 2020 sei der Markt nun reif für eine ausgewachsene Konsolidierung.Wenn sich nun auf breiter Front Pessimismus am Markt breitmache, drohe womöglich sogar der größte Kursabschlag in der Geschichte, so der renommierte Experte. Und sein Wort habe Gewicht: Das Platzen der Dot-Com-Blase im Jahr 2000 und den Bärenmarkt 2008 habe er laut CNBC im Vorfeld bereits kommen sehen.