Nach dem fast parabolischen Anstieg der letzten Monate sei ein deutlicherer Rückschlag beim Bitcoin nicht ungewöhnlich. Auf den Ausbruch über die 40.000-USD-Marke im Januar sei zunächst ebenfalls ein mehr als 20%-iger Dip gefolgt, ehe die Rally wieder Fahrt aufgenommen habe. Hinzu komme: Selbst auf dem aktuellen Niveau stehe der Bitcoin-Kurs noch mehr als doppelt so hoch wie vor drei Monaten.



Tesla-Aktie leide unter Bitcoin-Minus



Allerdings sei nicht nur am Kryptomarkt die Angst vor einer Überhitzung gewachsen. Auch bei den gut gelaufenen US-Tech-Titeln hätten Anleger am Montag Gewinne mitgenommen. Die Aktie von Tesla habe es dabei besonders hart getroffen: Mit einem Minus von 8,6% hat sie den schwächsten Tag seit fast einem Jahr erwischt. Der Wertverlust der geschätzt rund 43.000 Bitcoin in der Firmenbilanz dürfte dabei ebenfalls eine Rolle gespielt haben.



In jedem Fall habe Tesla-Chef den Titel als reichster Mensch der Welt zunächst wieder an Amazon.com-Gründer Jeff Bezos abtreten müssen. Das Rennen zwischen den beiden bleibe jedoch eng.



Der Bitcoin zeige dieser Tage wieder einmal, dass er hochvolatil und nichts für schwache Nerven sei. Kurzfristig könne es dabei durchaus noch einmal zur Sache gehen - speziell, wenn auch noch die charttechnische Unterstützung im Bereich von 43.000 USD angelaufen werde. Mittel- und langfristig erwarte "Der Aktionär" allerdings weiter steigende Kurse. Eine Stabilisierung nach der aktuellen Korrektur könnte daher Chancen zum Einstieg bieten.



