Durch den starken Anstieg steige nun allerdings die Gefahr für einen Rücksetzer. Der Kurs habe zwar zum Monatswechsel um zwölf Prozent korrigiert, aber seitdem sei er bereits um weitere 24 Prozent gestiegen. Erneute Gewinnmitnahmen würden damit immer wahrscheinlicher. Besonderes Augenmerk sollten Anleger auf die psychologisch wichtigen 47.000-Dollar-Marke haben, hier befinde sich ein technischer Widerstand. Dieser erhöhe noch einmal die Gefahr für Gewinnmitnahmen.



Die übergeordnete Lage bleibe allerdings aussichtsreich und der Trend wäre auch nach einer zweistelligen Korrektur intakt. Die erste Unterstützung befinde sich bei 42.400 Dollar. Etwas tiefer, bei 40.550 Dollar befinde sich der GD20 als weiterer Support.



Krypto-Währungen seien seit drei Wochen im Rally-Modus und es sei kein Ende in Sicht. Kurzfristig könne es allerdings auch beim Bitcoin zu Gewinnmitnahmen kommen. Der Trend sei jedoch stark ausgeprägt und der Kurs sei nun wieder über den GD200 bei 45.118 Dollar geklettert. Ein wichtiges Zeichen für die mittelfristige Entwicklung die langfristige Perspektive bleibe ohnehin vielversprechend. (11.08.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung am Krypto-Markt ist so gut wie lange nicht mehr, so Tim Temp vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".