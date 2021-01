Natürlich würden sich auch jetzt viele kurzfristig orientierte Spekulanten im Lithium-Markt und insbesondere beim Bitcoin tummeln, aber es gebe gewichtige Unterschiede. Jetzt seien es vor allem "richtige" Investoren, die sich für Lithium und den Bitcoin interessieren würden, die Nachfrage sei nachhaltig und aller Voraussicht nach auch dauerhaft. Der Bitcoin sei mittlerweile auch von großen Finanzadressen als Assetklasse akzeptiert und habe sich als Alternative zu Gold oder herkömmlichen Währungen etabliert.



Auch bei Lithium sei es insbesondere auf der Nachfrageseite zu einer entscheidenden Veränderung gekommen. Sei es 2017 vor allem die Hoffnung auf eine anziehende Lithiumnachfrage aufgrund einer zunehmenden Verbreitung von Elektroautos gewesen, so sei aus dieser Hoffnung mittlerweile Realität geworden. In vielen Ländern, allen voran in Deutschland, hätten Elektroautos mittlerweile Marktanteile erreicht, mit der selbst E-Auto-Optimisten noch vor wenigen Monaten nicht gerechnet hätten. Im Dezember 2020 seien 14 Prozent aller in Deutschland neu zugelassenen Fahrzeuge rein elektrisch gewesen, weitere 12,6 Prozent seien teilelektrisch gewesen, also Plug-in-Hybride. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum habe sich damit der Anteil an Elektroautos mehr als viersiebenfacht.



In Anbetracht der rasanten Verbreitung von Elektroautos steige auch die Lithiumnachfrage entsprechend. Diese Nachfrage treffe auf ein nur spärlich erweitertes Angebot in den zurückliegenden drei Jahren. Lithium könnte schon in Kürze knapp werden, was den Lithiumproduzenten und den Lithium-Explorer mit guten Lithiumprojekten natürlich voll in die Karten spiele.



Zwei Unternehmen, die Alfred Maydorn im Lithiumbereich unverändert gut gefallen würden, seien die beiden Explorationsgesellschaften Millennial Lithium und Standard Lithium (ISIN CA8536061010/ WKN A2DJQP). Darüber hinaus gebe es einen Lithiumproduzenten, der aufgrund seiner Fokussierung auf das bei Batterieproduzenten stark nachgefragte Lithiumhydroxid besonders aussichtsreich sei.



Während es bei Lithium viele interessante Investitionsmöglichkeiten gebe, sei das beim Bitcoin nicht mehr ganz so einfach. Die von Vontobel angebotenen Zertifikate auf den Bitcoin oder den Bitcoin-Future seien mittlerweile komplett ausverkauft. Auch nach den enormen Kurssteigerungen der vergangenen Wochen sei es noch längst nicht zu spät für ein Bitcoin-Investment. Am einfachsten sei es, bei einer bekannten Handelsplattform ein Konto zu eröffnen. (19.01.2021/ac/a/m)





