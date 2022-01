Sollte die Inflation noch stärker gestiegen sein, könnte die FED noch "hawkischer" werden und den Märkte tatsächlich bald den Geldhahn zudrehen. In diesem Fall dürfte der Druck auf Bitcoin und Co hoch bleiben. Sollte die Inflation dagegen weniger stark steigen als befürchtet, könnte es womöglich auch ohne allzu große Eingriffe der US-Notenbank gehen - zweifelsohne der Bull-Case für Kryptowährungen.



Kurz- und mittelfristig würden Makro-Faktoren das Geschehen beim Bitcoin bestimmen. Speziell rund um die Veröffentlichung von Konjunkturdaten dürfte sich die Digitalwährung dabei noch volatiler zeigen, als ohnehin üblich. Langfristig orientierte Anleger sollten sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen lassen und weiterhin dabeibleiben.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (10.01.2022/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin sei am Wochenende kurzzeitig bis auf 40.700 USD zurückgefallen und habe damit exakt auf dem Niveau wie vor einem Jahr notiert, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Zwar habe er sich von dort aus wieder in Richtung der 42.000er-Marke absetzen können, die die Lage bleibe jedoch angespannt. Vor allem eine Kennzahl dürfte in dieser Woche entscheidend sein.Um die Kursentwicklung zu prognostizieren, hätten Krypto-Experten und Analysten ein ganzes Arsenal an Kennzahlen und Modellen - von Fundamentaldaten wie der Hash Rate, die die Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk beziffere, bis zum RSI-Wert, der laut dem Portal cointelegraph.com derzeit tief im "überverkauften" Bereich notiere und damit auf einen möglichen Rebound hindeute.In dieser Woche dürfte allerdings eine gesamtwirtschaftliche Kennzahl im Fokus stehen und die weitere Entwicklung des Bitcoin beeinflussen: Der US-Verbrauchpreisindex (CPI) für den Monat Dezember, der am Mittwochnachmittag deutscher Zeit veröffentlicht werde. Die von Bloomberg befragten Experten würden im Vorfeld erneut mit einem deutlichen Anstieg von 7,1% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum rechnen. Verglichen mit dem Vormonat dürfte sich das Tempo des Anstiegs mit 0,4& aber verlangsamt haben.