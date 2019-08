Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

34,95 EUR -3,45% (01.08.2019, 09:58)



Tradegate-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

35,05 EUR -2,23% (01.08.2019, 10:14)



ISIN Bitcoin Group-Aktie:

DE000A1TNV91



WKN Bitcoin Group-Aktie:

A1TNV9



Ticker-Symbol Bitcoin Group-Aktie:

ADE



Kurzprofil Bitcoin Group:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (01.08.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Florian Söllner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) die Lupe.Der Bitcoin sei vom Geheimtipp zum Mainstream-Thema geworden. Neben der US-Regierung würden nun auch englische Behörden über das digitale Gold sprechen. Christopher Woolard von der U.K. Financial Conduct Authority (FCA) prüfe, welche Aktivitäten künftig unter die Regulierung fallen sollten und warne: "Konsumenten sollten vorsichtig bei Krypto-Investments sein und sich darüber im Klaren sein, dass sie das Risiko schultern können und diese Assets keinen inneren Wert haben."Tatsächlich seien Krypto-Investments sehr volatil und riskant - und natürlich würden Bitcoin und Co keine Zinsen oder Dividenden abwerfen und hätten daher genau wie Gold oder eine klassische Währung keinen per Discounted-Cash-Flow-Analyse ermittelbaren inneren Wert. Dennoch könne ein kleiner Anteil von Bitcoin im Depot als eine Art Versicherungsprämie gegen den Wertverfall im Euro oder Dollar und aus Portfolio-Diversifikationsgründen durchaus Sinn machen.Trader würden den Tag und Nacht handelbaren Bitcoin aufgrund seiner großen Kurssprünge ohnehin lieben. Gerade sei nach einer Korrektur ein kleiner doppelter Boden mit anschließender weißen Kerze im Candlestick-Chart ausgebildet worden. Für Zocker, die kurz unter dieses Niveau einen Stoppkurs setzen würden, sei dies ein interessantes Chance/Risiko-Verhältnis.Parallel dazu könnte auch der vom Bitcoin-Kurs abhängige Hot Stock Bitcoin Group eine Gegenbewegung starten. Bereits gestern habe das Papier über fünf Prozent gewonnen.Übrigens: Der Hot Stock Report habe schon 2016 den "Geheimtipp" Bitcoin Group empfohlen (plus 770 Prozent). (Analyse vom 01.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: