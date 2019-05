Xetra-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

38,50 EUR -12,20% (17.05.2019, 15:15)



Tradegate-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

39,75 EUR -7,56% (17.05.2019, 09:11)



ISIN Bitcoin Group-Aktie:

DE000A1TNV91



WKN Bitcoin Group-Aktie:

A1TNV9



Ticker-Symbol Bitcoin Group-Aktie:

ADE



Kurzprofil Bitcoin Group:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (17.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Bitcoin Group-Aktie (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) unter die Lupe.Nach den kräftigen Gewinnen der vergangenen Tage würden am Kryptomarkt heute klar die roten Vorzeichen dominieren. Das beschere auch der Bitcoin Group-Aktie am Freitag ein dickes Minus. Hintergrund für die deutlichen Kursverluste sei v.a. deren enge Korrelation zum Bitcoin. Zudem würden auch hier Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen - die Aktie des Betreibers hinter dem Krypto-Handelsplatz Bitcoin.de habe sich seit Jahresanfang auch mehr als verdoppelt.Angesichts dieser Performance sei der zwischenzeitliche Rücksetzer kein Grund zur Panik. Das Chartbild präsentiere sich zunächst weiterhin bullish. "Der Aktionär" werte die derzeitige Schwäche bei Bitcoin & Co als vorübergehende Korrektur und rechne mittel- und langfristig mit weiter steigenden Kursen. Das würde auch der Bitcoin-Group-Aktie frischen Rückenwind verleihen, zudem profitiere das Unternehmen auch operativ vom Comeback der Kryptowährungen: Steigende Kurse und wachsendes Interesse würden auch das Handelsvolumen bei Bitcoin.de steigen lassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie: