Tradegate-Aktienkurs Bitcoin Group-Aktie:

58,50 EUR +5,03% (15.04.2021, 15:11)



XETRA-Aktienkurs Bitcoin Group-Aktie:

58,70 EUR +0,86% (15.04.2021, 14:55)



ISIN Bitcoin Group-Aktie:

DE000A1TNV91



WKN Bitcoin Group-Aktie:

A1TNV9



Ticker-Symbol Deutschland Bitcoin Group-Aktie:

ADE



Kurzprofil Bitcoin Group SE:



Die Bitcoin Group SE (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol Deutschland: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (15.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Bitcoin Group-Aktie (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol Deutschland: ADE) unter die Lupe.Die Bitcoin-Rally treibe auch die Bitcoin Group-Aktie nach oben. Das Papier der Handelsplattform für Kryptowährungen steige aber nicht so stark wie der Bitcoin. Das Handelsvolumen ziehe einfach nicht im gleichen Ausmaß wie der Bitcoin-Preis an. Zunehmende Konkurrenz werde auch auf die Margen drücken. Wer auf den Bitcoin-Zug aufspringen wolle, sollte daher lieber andere Aktien als Bitcoin Group wählen, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.04.2021)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie: