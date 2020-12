Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie:



66,50 EUR -12,50% (18.12.2020, 17:28)



67,30 EUR -7,17% (18.12.2020, 17:43)



DE000A1TNV91



A1TNV9



ADE



Kurzprofil Bitcoin Group:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (18.12.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) unter die Lupe.Die Bitcoin Group-Aktie befinde sich im Sog des enorm starken Krypto-Booms, der auch den Bitcoin gestern auf ein Allzeithoch nahe der 24.000-Dollar-Marke katapultiert habe. Seit gestern habe der Aktie aber rund 18 Prozent ihrer Kursgewinne wieder abgeben müssen.Mit einem starken Anstieg seit Mitte November sei der Titel aus seiner Seitwärtsrange bei 33 Euro ausgebrochen und habe bereits Anfang Dezember die massive Widerstandszone zwischen 46,90 und 48,65 Euro überschritten. An dieser Marke sei es vor einer Woche zu einem kräftigen Rebound gekommen und der Kurs habe nun in dieser Woche den Widerstand am 2018er-Zwischenhoch bei 59,60 Euro überwinden können.Mithilfe dieses Kaufsignals habe sich die Bitcoin Group-Aktie weiter stark nach oben bewegt und am gestrigen Donnerstag ein neues Mehrjahreshoch bei 82,50 Euro erreicht. Der Wert habe dieses hohe Niveau jedoch nicht halten können und bis heute um rund 18 Prozent zurückgesetzt. In Hinblick auf die überhitzten Indikator-Werte sei das nicht all zu überraschend gekommen. Aus charttechnischer Sicht wäre nun eine kurzfristige Erholung bis zum Ausbruchsniveau bei 59,60 Euro recht wahrscheinlich. Habe sich die Aktie abgekühlt, sei aufgrund der nach wie vor hohen Trendstärke mit einem Angriff auf das All-Time-High bei 89,40 Euro zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link