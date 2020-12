Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie:



Kurzprofil Bitcoin Group:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (22.12.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) unter die Lupe.Nicht nur der Bitcoin sei gefragt wie nie, auch Kryptohandelsplattformen würden derzeit massiv im Wert steigen. Mit Spannung werde nun das IPO des Marktführers Coinbase erwartet, Unterlagen bei der SEC sollten bereits eingereicht worden sein. Das werde ein wichtiges Ereignis auch für die Bitcoin Group-Aktie. Die Analysten von Messari würden auf die Bedeutung von Coinbase als "Bewertungsanker" und Referenzpunkt für den ganzen Sektor verweisen.Messari lehne sich aus dem Fenster und schätze den Marktwert des Unternehmens auf 28 Mrd. USD. Das wäre mehr als eine Verdreifachung gegenüber der 2018 bezahltem Bewertung von Coinbase bei einer Finanzierungsrunde. Selbst wenn man "nur" 20 Mrd. USD annehme, würden die rund 35 Mio. Kunden mit knapp 600 USD pro Nase bewertet. Zum Vergleich: Die Bitcoin Group-Handelsplattform Bitcoin.de steuere auf 1 Mio. Kunden zu und werde mittlerweile mit 0,37 Mrd. Euro bewertet (370 Euro je Kunde). Aber: Bitcoin.de-Kunden härren bisher weit weniger Möglichkeiten und Währungspaare zum Handeln. Aber auch Bitcoin Group-CEO Marco Bodewein wolle technologisch aufrüsten und habe in einem Interview mit "Der Aktionär" gesagt: "Wir glauben, dass nach dem Start unseres neuen Handelssystems mit Börsenfeeling ab Q2/2021 viele Kunden zu Bitcoin.de wechseln.", so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.12.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Autor Florian Söllner hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link