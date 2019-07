Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie:



37,65 EUR -5,99% (17.07.2019)



38,00 EUR -1,94% (17.07.2019)



DE000A1TNV91



A1TNV9



ADE



Kurzprofil Bitcoin Group:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (17.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von Florian Söllner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Florian Söllner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktir des Kryptobörsen-Betreibers Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) die Lupe.Der Hot Stock Bitcoin Group laufe seit Jahren parallel zum Kurs des Bitcoin selbst. Unterm Strich seit 2016 eine sehr schöne Fügung - doch am heutigen Tag zeige sich die Kehrseite. Der Bitcoin verliere heute 14 Prozent, womit sich das Plus seit Jahresanfang auf 150 Prozent reduziere. Diese Bitcoin-Korrektur sei zu viel gewesen - folgerichtig verliere die Bitcoin Group-Aktie vorläufig den Kampf um die 40-Euro-Marke und notiere bei knapp 38 Euro.Ein Kursrückgang des Bitcoin sei kurzfristig nicht automatisch schlecht für den Handelsplatz - schließlich verdiene Bitcoin.de auch bei fallenden Kursen am Handelsvolumen. Doch auf lange Sicht sei die Korrelation nachvollziehbar und ein Klumpenrisiko für Aktionäre. Man arbeite daran. Gründer Oliver Flaskämper freue sich gegenüber dem AKTIONÄR, dass grünes Licht für die Übernahme der futurum bank GmbH gegeben worden sei: "Der Bank-Deal ist endlich durch und wir können jetzt endlich umsetzen."Was gemeint sei, sei auf der jüngsten Hauptversammlung klar geworden: Bitcoin.de solle "perspektivisch zu einer Kryptowährungsbörse" ausgebaut werden und das "Leistungsspektrum insgesamt" erweitert werden. Dazu würden eine Trading-App aber auch die Ausweitung des Handelangebotes auf andere Kryptowährungen zählen, womit die Abhängigkeit vom Bitcoin zumindest ein wenig abnehmen würde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link