Xetra-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

40,90 EUR +2,25% (19.07.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs Bitcoin-Aktie:

40,98 EUR +3,07% (19.07.2018, 18:20)



ISIN Bitcoin Group-Aktie:

DE000A1TNV91



WKN Bitcoin Group-Aktie:

A1TNV9



Ticker-Symbol Bitcoin Group-Aktie:

ADE



Kurzprofil Bitcoin Group:



Die Bitcoin Group (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) betreibt unter Bitcoin.de Deutschlands einzigen zugelassenen Marktplatz für die digitalen Währungen Bitcoin (BTC) und Bitcoin Cash (BCH). Perspektivisch sollen zusätzliche Kryptowährungen (z.B. Ethereum) zum Handel aufgenommen und weitere Unternehmensbeteiligungen im Bereich digitaler Währungen und der Blockchain-Technologie eingegangen werden. (19.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bitcoin Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Bitcoin Group-Aktie (ISIN: DE000A1TNV91, WKN: A1TNV9, Ticker-Symbol: ADE) unter die Lupe.Die Aktie der Handelsplattform für die Kryptowährung sei in den vergangenen Wochen ein bisschen in der Versenkung verschwunden. Die Bitcoin Group-Aktie habe im Gleichschritt mit dem Bitcoin nachgegeben. Nun habe es allerdings bei der Kryptowährung eine markante Erholung gegeben und davon profitiere auch die Bitcoin Group-Aktie, so Alfred Maydorn, Aktienexperte des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.07.2018)Börsenplätze Bitcoin Group-Aktie: