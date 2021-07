Laut Analystin Meena Lakdawala-Flynn würden die meisten Family Offices in der Kundenkartei der Investmentbank grundsätzliches Interesse am "Ökosystem für digitale Assets" äußern. Der Blockchain-Technologie, die auch dem Bitcoin zugrunde liege, würden viele dieser Kunden zutrauen, "ähnlich einflussreich wie das Internet" zu werden.



Auch wenn das Interesse seitens privater und institutioneller Investoren weiter gestiegen sei - zugreifen oder nachkaufen wollten im aktuellen Umfeld offenbar nur wenige. Nach der Rally zu Jahresbeginn und dem anschließenden Rücksetzer würden viele Marktteilnehmer das volatile Treiben beim Bitcoin derzeit von der Seitenlinie beobachten. Die Folge sei ein mittelfristiger Seitwärtstrend.



An den starken langfristigen Aussichten habe sich beim Bitcoin aber nichts geändert, weshalb weitere Kursgewinne nach Einschätzung des "Aktionärs" nur eine Frage der Zeit seien. Mutige Anleger mit langem Atem könnten weiterhin eine Position als spekulative Depotbeimischung aufbauen.



