"Die Ergebnisse bestätigen einen Trend im Markt hin zu größerem Interesse an und steigender Akzeptanz von digitalen Assets als neuer, anlagefähiger Kategorie", so Tom Jessop, Chef von Fidelity Digital Assets. Ein Trend, der sich mittel- und langfristig sogar noch deutlich beschleunigen könnte. Denn die Umfrage habe auch ergeben, dass rund 60 Prozent der befragten Institutionen Investments in diesem Bereich grundsätzlich offen gegenüberstünden. In fünf Jahren könnten sich sogar 91 Prozent der institutionellen Investoren vorstellen, dass mindestens 0,5 Prozent ihres Portfoliowerts in Krypto-Assets stecken würden.



Kein Wunder also, dass immer mehr Unternehmen entsprechende Finanzprodukte mit Bezug zu Bitcoin & Co anbieten würden - von Treuhand- und Verwahrlösungen bis hin zu Futures und anderen Investmentprodukten. Selbst im Xetra-Segment der Deutschen Börse solle bald ein Bitcoin-ETP des britischen Anbieters ETC Group gelistet werden. Für Aufsehen habe auch der digitale Vermögensverwalter Grayscale Management gesorgt. Dieser kaufe mit seinem Bitcoin Investment Trust massiv Bitcoin: Im ersten Quartal 2020 habe das Unternehmen nach eigenen Angaben rund ein Drittel aller neu geminten Bitcoin gekauft. Seit dem "Halving" im Mai seien es inzwischen sogar 150 Prozent (!) aller neuen Einheiten. Als Vermögensverwalter handle Grayscale dabei im Auftrag von Kunden, die auch das Kapital bereitstellen würden.



Für diese Entwicklung gebe es zwei mögliche Erklärungen: Zum einen könnten Investoren den Bitcoin als Hedge gegen steigende Inflation bei Euro, Dollar oder anderen Fiatwährungen kaufen. Als "Store-of-Value" oder "digitales Gold" könne der Bitcoin seine Stärken in einem solchen Szenario voll ausspielen - ebenso im Fall von politischen oder sozialen Konflikten.



Zum anderen scheine die Angst groß zu sein, die nächste kräftige Aufwärtsbewegung zu verpassen. Und die Chancen darauf stünden gut - speziell mit Blick auf das Chartbild und technische Indikatoren (Stichwort "Halving"). "Fear of missing out", kurz FOMO, sei am Kryptomarkt besonders ausgeprägt und habe in der Vergangenheit immer wieder für Extra-Schub gesorgt.



Während die "Großen" bereits fleißig kaufen würden, würden viele Kleinanleger noch zögern. Dabei zeige die bisherige Entwicklung, dass es beim Bitcoin ganz schnell gehen könne, wenn er erst einmal ins Laufen komme. Gelinge ein nachhaltiger Sprung über die charttechnisch und psychologisch wichtige 10.000-Dollar-Marke, bestünden gute Chancen auf einen Durchmarsch in Richtung 12.000 Dollar - sowie mittel- und langfristig auch zum Allzeithoch. DER AKTIONÄR rate spekulativen Anlegern daher seit Längerem zu einer ersten, kleinen Bitcoin-Position als Depotbeimischung. (22.06.2020/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Viele Anleger haben in den letzten Jahren das Interesse am Bitcoin verloren. Doch institutionelle Investoren wittern den nächsten Ausbruch - und sammeln alles ein, was sie kriegen können, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Bitcoin notiere rund 50 Prozent unter seinem bisherigen Allzeithoch und ringe seit einem Dreivierteljahr mit der Marke von 10.000 Dollar. Aus psychologischer und charttechnischer Sicht sei sie enorm wichtig - ein nachhaltiger Ausbruch könnte der Startschuss einer neuen Rekordfahrt sein. Dessen scheinen sich auch immer mehr große Investoren bewusst zu werden, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Sie würden offenbar die derzeitige Konsolidierung nutzen, um günstig Bitcoin einzusammeln.Der US-Finanzdienstleister Fidelity Investments habe 774 institutionelle Investoren in Europa und den USA befragt, darunter Family Offices, Finanzberater, Hedgefonds und Pensionskassen. Insgesamt 36 Prozent davon hätten angegeben, in digitalen Assets wie Kryptowährungen investiert zu sein. In den USA sei deren Zahl innerhalb eines Jahres von 22 auf 27 Prozent gestiegen. In Europa habe mit 45 Prozent sogar fast die Hälfte der befragten Institute angegeben, einen Teil der Anlagegelder in digitalen Assets investiert zu haben. Am beliebtesten sei der Umfrage zufolge Bitcoin, den über ein Viertel der Befragten halte. Auf Platz 2 sei Ether mit elf Prozent gelandet. Tendenziell seien Investitionen am Spot-Markt etwas beliebter (60 Prozent) als mittels Derivaten (40 Prozent).