Das wiederum stimme auch die Experten von J.P. Morgan optimistisch: Sofern Grayscale in den kommenden Tagen und Wochen weiterhin für 100 Millionen Dollar oder mehr kaufe, dürfte der Bitcoin zügig die Marke von 40.000 Dollar zurückerobern, schreibe Analyst Nikolaos Panigirtzoglou in einer aktuellen Studie. Auf lange Sicht habe er für den Bitcoin sogar ein Kursziel von 146.000 Dollar berechnet.



Auch "Der Aktionär" rechne beim Bitcoin mittel- und langfristig mit einer Fortsetzung der dynamischen Aufwärtsbewegung samt neuen Höchstständen. Die Richtung stimme dabei wieder: Mit einem Plus von rund zwei Prozent auf 24-Stunden-Sicht habe er am Dienstag die Marke von 37.000 Dollar zurückerobert.



Investierte Anleger lassen die Gewinne laufen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Mutige Neueinsteiger könnten den Rücksetzer vom Allzeithoch zum Kauf nutzen.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (19.01.2021/ac/a/m)





