Zum Thema der Veranstaltung passen würde es allemal, schließlich habe Tesla im Februar rund 1,5 Mrd. USD in Bitcoin investiert und kurzzeitig auch Zahlungen mit der Digitalwährung akzeptiert. Musks plötzliche Sinneswandel aufgrund des großen Energiebedarfs des Bitcoin-Netzwerks habe anschließend für lange Gesichter unter den Investoren gesorgt, aber gleichzeitig auch eine wichtige Diskussion über die ökologischen Aspekte der Digitalwährung angestoßen.



Ob und inwieweit das Gespräch Auswirkungen auf die Bitcoin-Politik von Tesla oder den Kryptomarkt an sich haben werde, bleibe abzuwarten. Übers Wochenende habe der Bitcoin sein volatile Seitwärtsbewegung zwischen 30.000 und 40.000 USD fortgesetzt. Am Montagmorgen notiere er auf 24-Stunden-Sicht rund 4,5% höher bei rund 34.500 USD.



Langfristig orientierte Anleger könnten dabeibleiben und auf eine baldige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung setzen. Neueinsteiger, die auf Nummer sicher gehen wollten, sollten die Richtungsentscheidung im Chart abwarten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Elon Musk, einst großer Fan und Fürsprecher des Bitcoin, hat zuletzt mit eher skeptischen Aussagen zur digitalen Leitwährung für Aufsehen gesorgt und damit seinen Teil zur jüngsten Kurskorrektur beigetragen, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Twitter- und Square-Chef Jack Dorsey sei indes weiterhin bullish. Jetzt hätten sich die beiden Tech-Milliardäre zu einem Bitcoin-Gipfel verabredet.Vorausgegangen sei der Verabredung eine eher bizarre Twitter-Unterhaltung gewesen, die sich in den Kommentaren zu einem Beitrag von Dorsey entwickelt habe. Auf dessen Posting, in dem er die Branchenveranstaltung "The B Word" promotet habe, habe Musk provokativ "Bicurious?" (zu Deutsch etwa "bi-neugierig?") geantwortet - offenbar eine Anspielung an die Fernsehserie "The L Word - Wenn Frauen Frauen lieben".Dorsey wiederum gehe kurz darauf auf Musks Antwort ein und schlage im Rahmen der Veranstaltung ein persönliches Treffen vor. "Du kannst alle deine Neugierden teilen ", foppe der Square-Chef dabei zurück. "Für die Bit-Neugierigen?", frage Musk darauf und stimme Dorseys Vorschlag zu "Sehr gut, lass uns das machen."Square-Chef Dorsey, Ark-Gründerin Cathie Wood und zahlreiche Vertreter aus der Kryptobranche seien als Speaker angekündigt. Ob auch das Gipfel-Gespräch zwischen Musk und Dorsey übertragen werde, dazu mache das Programm auf der Website des Events noch keine Angaben.