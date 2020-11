"Buy Wall" bei 17.000 USD



Im Falle eines erneuten Rücksetzers sollte die Marke von 17.000 USD Halt geben. Die Aktivitäten der Bitcoin-Wale - sog. "Whale-Cluster" - sowie die Orderbücher der großen Exchanges würden darauf schließen lassen, dass im Bereich zwischen 17.000 und 17.200 USD eine regelrechte "Buy Wall" errichtet worden sei, schreibe das Branchenportal cointelegraph.com. Dort seien große Kauforders platziert, die im Falle eines Rücksetzers ausgelöst würden und den Kurs stützen könnten.



Wer sich schon etwas länger mit dem Bitcoin auseinandersetze, der wisse: Wenn er einmal ins Laufen komme, könne es ganz schnell gehen. "Der Aktionär" rechne daher kurz und mittelfristig mit neuen Höchstständen. Wer investiert sei, gebe kein Stück aus der Hand. Mutige Neueinsteiger könnten weiterhin einen Fuß in die Tür stellen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach den satten Kursgewinnen der letzten Tage und einem neuen Drei-Jahres-Hoch zur Wochenmitte hat der Bitcoin am Donnerstag eine Pause eingelegt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Vor dem Wochenende nehme er das Mehrjahreshoch allerdings schon wieder ins Visier. Gelinge jetzt der Durchmarsch in Richtung Allzeithoch?Am Mittwochmorgen habe der Bitcoin bei 18.394 USD den höchstens Stand seit der Rekord-Rally im Dezember 2017 erreicht. Es sei ein kurzfristiger Dip bis in den Bereich von 17.400 USD gefolgt, doch mittlerweile habe der Kurs die Marke von 18.000 USD wieder zurückerobert.Gehe es im aktuellen Tempo weiter, könnten wir bereits am Wochenende neue Rekorde sehen. Spätestens dann dürfte auch der Bitcoin-Hype wieder Fahrt aufnehmen. Denn auch wenn der Kursverlauf bereits an die Rekordfahrt von Ende 2017 erinnere: Bislang laufe die Rallye noch unter dem Radar vieler kleinerer Marktteilnehmer.