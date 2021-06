Musk sei grundsätzlich ein Befürworter von Digitalwährungen und habe lange als Verfechter von Bitcoin gegolten. Allerdings habe sich der Investor und Technikfan von Bitcoin mit Verweis auf die schlechte Umweltbilanz abgewendet. Unter anderem habe er den Bitcoin-freundlichen Kurs des Elektroautobauers Tesla revidiert.



Kryptische Tweets von Musk seien keine Seltenheit. Doch zuletzt sei es ruhiger geworden. "Der Aktionär" habe vermutet, dass es an seiner sinkenden Beliebtheit in der Kryptoszene läge. Mit dem Tweet vom Freitag beweise Musk erneut seine Unberechenbarkeit. Damit würden die Anleger - kurzfristig zumindest - leben müssen. Die Vola dürfte also zunächst hoch bleiben, so Andreas Deutsch.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Chef Elon Musk war lange still - bis jetzt, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär".Am Freitag löse eine kryptische Nachricht Musks auf Twitter erhebliche Kursverluste beim Bitcoin aus. Die Kryptowährung verliere am Morgen sieben Prozent auf 36.533 Dollar. Die zweitwichtigste Digitalanlage Ether verliere ebenfalls sieben Prozent auf rund 2.600 Dollar.Musks Tweet bestehe aus dem Hashtag "#Bitcoin" und einem zerbrochenen Herzen. Angehängt sei ein Bild, in dem ein Paar über seine Trennung diskutiere. Witzig, ja, aber auch ganz schön verwirrend.