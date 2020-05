Ein nachhaltiger Ausbruch über diesen markanten Wert hätte Signalwirkung und dürfte für Anschlussgewinne sorgen. Auf dem Weg zu alten Hochs warten im Bereich von 10.500 und 12.000 USD dann die nächsten Hürden. Nach unten sollte die horizontale Unterstützung bei rund 8.300 USD für einen gewissen Halt sorgen.



Es gebe sehr viele bullishe Indikatoren und historische Betrachtungen seien kein Garant für zukünftige Entwicklungen. Doch die Tatsache, dass weit über die Hälfte aller Bitcoin-Besitzer sowohl beim Sprung auf das Mehrjahreshoch Ende Juni 2019 bei rund 13.800 USD, als auch beim Rückfall auf das Krisentief im März bei rund 4.100 USD nicht an einen Verkauf gedacht hätten, deute auf eine positive Stimmung der Marktteilnehmer hin. Darüber hinaus würden auch das Chartbild sowie die Betrachtung der Kursentwicklung nach früheren "Halvings" positiv stimmen.



Spekulative Anleger könnten auf dem aktuellen Niveau weiterhin mit einer kleinen Position als Depotbeimischung einsteigen und auf einen Sprung zurück über 10.000 USD sowie mittel- und langfristige Anschlussgewinne setzen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin-Kurs hat in den letzten Wochen wieder deutliche Gewinne verbucht und vom Krisentief im März bis zu 140 Prozent zugelegt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Für einen nachhaltigen Sprung über die 10.000-USD-Marke habe es bislang noch nicht gereicht. Doch der "Hodl-Wave"-Indikator lasse auf eine neue Rally hoffen. Dieser sei in dieser Woche auf über 60% gestiegen und stehe damit so hoch wie seit rund vier Jahren nicht mehr. Dazu müsse man wissen: "Hodl" sei ein Begriff aus der Kryptoszene und bedeute so viel wie "halten". Die Kennzahl bedeute also, dass über 60% aller Bitcoins seit mindestens einem Jahr nicht mehr bewegt, sprich gehalten, worden seien.Das habe es zum letzten Mal Anfang 2016 gegeben, habe Philip Swift von der Datenplattform lookintobitcoin.com getwittert. Damals sei jene Rally gestartet, die den Bitcoin bis Dezember 2017 um rund 4.500% auf sein bisheriges Allzeithoch im Bereich von 20.000 USD katapultiert habe.