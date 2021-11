Große Kursausschläge würden beim Bitcoin und vielen Altcoins einfach dazu gehören und müssten keineswegs das Ende der aktuellen Aufwärtsbewegung bedeuten, im Gegenteil: In der Vergangenheit hätten sie häufig zurückgesetzt, um Anlauf für den nächsten Sprung nach oben zu nehmen.



Angesichts der vorherigen Kursgewinne und den unverändert positiven Zukunftsaussichten beißen investierte Anleger die Zähne zusammen und bleiben dabei, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Für mutige Neueinsteiger mit langem Atem könnten solche Dips eine Chance sein, um einen Fuß in die Tür zu stellen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach den jüngsten Rekordständen beim Bitcoin und viele Altcoins werden am Kryptomarkt am Dienstagmorgen deutliche Verluste geschrieben, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär".Im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt gehe es für den Bitcoin um rund 7,5 Prozent in Richtung der 60.000-Dollar-Marke abwärts, einige große Altcoins würden sogar noch stärker verlieren.Über die Gründe des plötzlichen Selloffs gebe es unterschiedliche Auffassungen: CNBC verweise auf Äußerungen der chinesischen Regierung hinsichtlich weiterer Repressionen gegen Krypto-Miner im Land. Branchenexperten würden den Kursrutsch eher als Folge von Gewinnmitnahmen früher Bitcoin-Investoren ("Wale") sehen, die nahe am Allzeithoch einen Teil ihrer enormen Coinbestände verkaufen würden.Zum Monatsende habe die Digitalwährung trotz diese "Dramas" dann 55 Prozent höher notiert, so der Brancheninsider bei Twitter. Wenige Tage später habe der Bitcoin die 2017er Rally mit dem Sprung auf den damaligen Höchststand oberhalb von 20.000 Dollar gekrönt.