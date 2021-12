Hinter dem Anstieg von Bitcoin stehe nicht nur die inflationäre Unsicherheit, sondern auch die wachsende Akzeptanz der neuen Technologie. Mehr als 18.000 Unternehmen würden bereits Krypto-Zahlungen akzeptieren und die Zahl der Nutzer digitaler Vermögenswerte werde auf rund 300 Millionen geschätzt. Erwähnenswert sei auch die zunehmende Verfügbarkeit von Kryptowährungen für ein breites Spektrum von Anlegern. Die Einführung von ETFs oder Futures-Fonds habe dazu geführt, dass nun fast jeder in Kryptowährungen investieren könne, und zwar mit einem weitaus höheren Maß an Sicherheit, als dies bei Direktinvestitionen der Fall sei.



Ein weiterer Rückschlag für den Krypto-Markt



Da der weltweite Finanzmarkt zunehmend in den Krypto-Markt involviert sei, würden Bitcoin oder andere Altcoins auf die veränderten Bedingungen reagieren. Ein starker Dollar, die Erwartung an Zinserhöhungen oder das Coronavirus hätten alle einen Einfluss auf die Begrenzung des Aufwärtspotenzials von Kryptowährungen. Trotz der zunehmenden Popularität von Bitcoin sei es nicht ungewöhnlich, dass es zu wirklich großen Bewegungen komme. Dies sei am ersten Dezemberwochenende der Fall gewesen, als Bitcoin in zwei Sitzungen um bis zu 15.000 Dollar gesunken sei. Am Samstagmorgen sei der Wert von Bitcoin innerhalb einer Stunde um 20% gefallen, was sicherlich alle Inhaber von Kryptowährungen erschreckt habe. Was sei die Ursache für diesen Rückgang gewesen?



Am Kontrakthandel beteiligte Händler, nicht nur von institutioneller Seite, hätten beschlossen, eine große Anzahl ihrer Positionen zu schließen. Der Wert der Kontrakte sei am Freitag von 23 Milliarden Dollar auf 16,5 Milliarden Dollar gefallen und damit auf den niedrigsten Stand seit Anfang Oktober. Die Auflösung so vieler Kontrakte habe dazu geführt, dass die Marktkapitalisierung von Kryptowährungen zu einem bestimmten Zeitpunkt um mehr als 500 Milliarden Dollar gefallen sei. Natürlich könne man sich fragen, warum sich die Investoren zu einem solchen Schritt entschlossen hätten? Zum einen sei von der Angst vor einer ähnlichen Kapitulation wie zu Beginn der Pandemie die Rede, zum anderen werde aber auch vermutet, dass hinter der Liquidierung von Verträgen große Investoren auf dem Krypto-Markt, die sogenannten "Wale", stünden, die Bitcoin und andere Kryptowährungen zu niedrigeren Preisen anhäufen wollten. Möglicherweise seien die Anleger auch verunsichert über die Zukunft der Regulierung in den Vereinigten Staaten.



Handele es sich nur um eine Korrektur?



Es sei vor allem der Derivatemarkt, der hinter den Rückgängen stecke. Außerdem sei der Wert der Kontrakte um etwa ein Drittel gesunken, was bedeute, dass die Wahrscheinlichkeit eines ähnlichen spekulativen Angriffs deutlich gesunken sei. Auch die Preise hätten sich recht schnell wieder erholt. Bitcoin habe seit dem Tiefpunkt fast 10.000 Dollar gewonnen und Ethereum habe bereits über 4.000 Dollar erreicht. Es sei auch erwähnenswert, dass der von Alternative.me erstellte "Fear & Greed Index" für Bitcoin nach dem Ausverkauf am Montag einen Wert von 16 Punkten (auf einer Skala von 0 bis 100) angezeigt habe. Stimmungsindikatoren könnten oft als Kontraindikatoren verwendet werden, insbesondere bei extremen Werten. Der Index habe den niedrigsten Stand seit dem Sommer erreicht, als die vorherige massive Abwärtswelle geendet habe. All diese Faktoren würden darauf hindeuten, dass es sich nur um eine kurzfristige Korrektur gehandelt haben könnte, obwohl der Krypto-Markt überraschen könne, sogar mehr als das Wetter. (08.12.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kryptowährungen sind eine zunehmend wichtige Anlageklasse, die in den letzten Monaten stark an Popularität gewonnen hat, so die Experten von XTB.Die Inflationsängste oder die nach wie vor bedeutsamen Maßnahmen der Zentralbanken hätten dazu beigetragen, dass man nach alternativen Möglichkeiten suche, um den Wert des eigenen Portfolios zu sichern. Kryptowährungen und insbesondere Bitcoin seien für die meisten von uns immer noch eine Neuheit, und ihre hohe Volatilität könne immer noch abschreckend wirken. Vor allem, wenn es zu so drastischen Kurseinbrüchen komme, wie wir sie am letzten ersten Dezemberwochenende erlebt hätten. Seien solche enormen Bewegungen die Kapitulation der Bullen? Oder handele es sich nur um eine vorübergehende Unterbrechung, bevor die Märkte wieder steigen würden?Erst der Einbruch, dann der Aufschwung