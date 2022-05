In dieser Gemengelage scheine eine schnelle, nachhaltige Erholung wenig wahrscheinlich. Selbst Krypto-Bullen würden sich derzeit auf eine Fortsetzung der Korrektur einstellen, die den Bitcoin durchaus noch weiter ins Minus drücken könnte. Ein Test der psychologisch wichtigen 30.000er-Marke und der charttechnischen Unterstützung im Bereich von 29.000 Dollar scheine kurz- und mittelfristig durchaus im Bereich des Möglichen.



Nach Daten der Krypto-Analysefirma Glassnode seien die Mittelzuflüsse an Kryptobörsen zuletzt auf ein neues 3-Monats-Hoch gestiegen. Ein Anstieg dieser Kennziffer gelte als Indiz, dass weitere Coins, die zuvor längerfristig sicher verwahrt worden seien, nun auf den Markt geworfen werden könnten. In diesem Fall würde der Verkaufsdruck zunächst noch weiter steigen.



Diese Aussichten würden auch die Stimmung unter den Marktteilnehmern derzeit in den Keller drücken. Der Fear & Greed Index für den Kryptomarkt sei mit elf Punkten auf den tiefsten Stand seit Ende Januar gefallen und signalisiere damit "extreme Angst".



Das Chartbild und die Stimmung beim Bitcoin hätten sich spürbar eingetrübt. Gegenbewegungen am Aktienmarkt könnten zwar - wie Mitte der Vorwoche - kurzfristig für Erleichterung sorgen, Kurzfrist-Investoren sollten sich dabei aber vor Bullenfallen in Acht nehmen.



Wer dagegen langfristig investiert sei, sollte sich von der aktuellen Schwäche nicht entmutigen lassen. Mit Blick auf die historische Entwicklung seien Rücksetzer um 50 Prozent und mehr beim Bitcoin keine Seltenheit. Für Mutige können sie sogar eine Chance zum (Nach-) Kauf sein, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (09.05.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Bitcoin (ISIN: CRYPT0000BTC) weitet die Verluste aus der Vorwoche zu Beginn der neuen Woche aus und verliert am Montagvormittag weitere 3,5 Prozent, so Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Da mit Blick auf das Makro-Umfeld kaum Besserung in Sicht sei und positive Krypto-spezifische News dieser Tage verpuffen würden, scheine ein Test des bisherigen Jahrestiefs nun sehr wahrscheinlich.Nach einem Stabilisierungsversuch am Freitag und Samstag taumle der Kurs seit Sonntag weiter nach unten. Am Montagvormittag gehe es auf 24-Stunden-Sicht um weitere 3,5 Prozent auf rund 33.500 Dollar abwärts. Damit habe der Kurs bereits das Februar-Tief bei 34.459 Dollar gerissen und das bisherigen Jahrestief bei 33.184 Dollar von Ende Januar ins Visier genommen.