Neben weiteren Zinserhöhungen sei es v.a. die angespannte geopolitische Lage, die den Kryptomarkt kurz- und mittelfristig belasten könnte. Am langfristigen Bull-Case des "Aktionärs" für Bitcoin und Ethereum habe sich aber nichts geändert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Sorge vor einem Ende der lockeren US-Geldpolitik habe in den vergangenen Monaten als einer der Belastungsfaktoren für den Kryptomarkt gegolten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auf den ersten Zinsschritt, mit dem FED-Chef Jerome Powell am Mittwochabend tatsächlich die Zinswende eingeläutet habe, hätten Bitcoin & Co aber überraschend gelassen reagiert.Nachdem der Bitcoin in den vergangenen Tagen eng um die 39.000-USD-Marke gependelt sei, sei er am Mittwoch im Vorfeld der FED-Entscheidung quasi aus dem Stand bis auf 41.500 USD gesprungen. Grund dafür dürften hauptsächlich Hoffnungen auf eine diplomatische Annäherung im Ukraine-Krieg und die positive Stimmung an den Märkten - v.a. in Asien - gewesen sein.Auf die Zinswende selbst, die FED-Chef Powell mit der Anhebung des Leitzinses um 0,25 Prozentpunkte auf 0,25 bis 0,50% am Mittwochabend wie erwartet eingeläutet habe, habe der Bitcoin mit weiteren, moderaten Kursgewinnen reagiert. Am Donnerstagvormittag notiere er auf 24-Stunden-Sicht rund 3% höher und etabliere sich damit klar oberhalb von 40.000 USD.Die US-Notenbank plane im Jahresverlauf derzeit sechs weitere Zinsschritte, die den Leitzins bis zum Jahresende auf 1,9% hieven sollten. Expertenwürden fürchten, dass dadurch die bislang vom billigen Geld befeuerte Nachfrage nach Risiko-Assets wie Tech-Aktien und Kryptowährungen nachlassen könnte. Nach den deutlichen Rücksetzern von den Allzeithochs dürfte diese Angst bei Bitcoin & Co auf dem aktuellen Niveau allerdings zumindest teilweise eingepreist sein.