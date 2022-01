Oder anders ausgedrückt: "Die Geschwindigkeit, mit der sich die legale Nutzung von Kryptowährungen ausbreitet, übertrifft die der kriminellen Verwendung bei weitem." Der Anteil unerlaubter Aktivitäten am gesamten Krypto-Transaktionsvolumen sei mit 0,15 Prozent noch nie niedriger gewesen, so das Ergebnis der Chainalysis-Studie.



Dennoch seien natürlich auch 14 Milliarden Dollar eine Hausnummer, das sei auch den Chainalysis-Analysten bewusst. Der Großteil der illegalen Transaktionen gehe dabei auf Diebstahlsdelikte und Betrugsmaschen (Scams) zurück, die im Vergleich zum Vorjahr zugenommen hätten. Einer der Gründe dafür sei der Boom von Dezentralen Finanzdienstleistungen (DeFi), der auch Cyberkriminelle anlocke.



Doch auch die Strafverfolgungsbehörden seien deutlich besser darin geworden, kriminelle Aktivitäten in diesem Bereich aufzuspüren und illegale Krypto-Ströme einzufrieren oder zu beschlagnahmen. Die Transparenz der Blockchain-Technologie helfe dabei, doch die Behörden müssten ihre Kenntnisse in diesem Bereich noch weiter ausbauen. Denn größtmögliche Sicherheit vor kriminellen Aktivitäten sei für die Akzeptanz von Kryptowährungen unerlässlich.



Auch Kryptowährungen würden für illegale und kriminelle Zwecke genutzt - genau wie alle andern Währungen auf der Welt. Der Anteil illegaler Krypto-Transaktionen sei jedoch so niedrig wie nie zuvor und werde von legalen Anwendungsfällen um ein Vielfaches übertroffen.



Natürlich gebe es gerade für Neueinsteiger am Kryptomarkt auch einige Fallstricke. Wer jedoch an renommierten Kryptobörsen in bekannte Coins wie Bitcoin oder Ether investiere und diese anschließend sicher verwahre, könne jedoch nicht viel falsch machen.



Wer den Direktkauf an einer Exchange dennoch scheue, könne alternativ auch zu den Tracker-Zertifikaten auf Bitcoin und Ethereum greifen, die sich auch im "Der Aktionär"-Depot befinden würden. (07.01.2022/ac/a/m)





