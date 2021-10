Dennoch seien sie für ihn aus Anlegerperspektive noch kein Thema. Noch. Die Krypto-Assets seien in den letzten Jahren zu einem regelrechten Geldspeicher geworden und hätten sich als Fluchtwährung für Menschen in instabilen, wirtschaftlich gebeutelten Staaten etabliert. Auch die gegenwärtig grassierenden Inflationsängste hätten sicher zu dem jüngsten Anstieg des Bitcoin beigetragen.



Dennoch möge Marko Behring nicht vorschnell in die Jubelgesänge einstimmen: "Eine Assetklasse, die sich seit Bestehen schon mehrfach binnen Monatsfrist halbiert hat, sehen wir derzeit nicht in unserer traditionellen Vermögensverwaltung." Auch seien kursbewegende Einflüsse durch Prominente - wie z.B. durch Elon Musk - eine für ihn nicht kalkulierbare Größe.



Ferner sehe Marko Behring im Bitcoin nicht den Versicherungscharakter, wie er ihn etwa beim Gold erkenne: "Der Bitcoin ist in einem rollierenden drei Monatszeitraum im Schnitt fünfmal so volatil wie Gold. Das muss man als Anleger aushalten können." Auch gebe es mangels ausreichend langer, historischer Zeitreihen noch keine Evidenz darüber, wie sich Kryptowährungen in einer stärkeren Aktienmarktbaisse verhielten. Erst dann ließen sich Rückschlüsse auf die generelle Diversifikationsfähigkeit der Kryptowährungen ziehen.



Dennoch rate Behring dazu, die digitalen Währungen eng zu beobachten: "Die Entwicklungen bei den Kryptoassets sind hochspannend. Mittelfristig kann sich daraus eine ernstzunehmende Anlageklasse entwickeln - auch mit Blick auf die schnell fortschreitende Weiterentwicklung (Stichwort: Non-Fungible Token)." Bis dahin würde er es jedoch vorziehen, in den traditionellen Vermögensverwaltungen auf diese Anlageklassen zu verzichten. (20.10.2021/ac/a/m)







