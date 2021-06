Angesichts der zuletzt stark gestiegenen Volatilität am Kryptomarkt falle die Kursreaktion auf die Musk-Tweets vom Wochenende aber vergleichsweise moderat aus - ein Indiz, dass die Marktteilnehmer langsam aber sicher lernen würden, mit den ständigen Sticheleien des Tesla-Chefs zu leben.



Das letzte Wort dürfte bei diesem Thema allerdings noch nicht gesprochen sein: Nicht nur bei Twitter würden die Stimmen derer lauter, die Musk gezielte Manipulation der Kurse von Bitcoin, Dogecoin und Co vorwerfen würden. Zudem sei der Milliardär mit seinen fragwürdigen Aktionen inzwischen ins Visier der Hackergruppe Anonymous geraten.



Es sei natürlich zu befürchten, dass sich Elon Musk dadurch erst recht angestachelt fühle. Umso wichtiger wäre es, dass Kryptofans nicht mehr jede seiner Äußerungen auf die Goldwaage legen würden. Denn damit sich der Kurs nachhaltig stabilisieren könne, müssten erst die Marktteilnehmer wieder zur Ruhe kommen. Kurzfristig dürften Nervosität und Volatilität beim Bitcoin zwar hoch bleiben, mittel- und langfristig bleibe "Der Aktionär" aber optimistisch.



Hinweis auf Interessenskollision:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin, Ethereum.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (07.06.2021/ac/a/m)







