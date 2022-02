Laut dem Branchenportal coinglass.com habe der Bitcoin im Januar rund 17% an Wert verloren und damit den drittenschwächsten Jahresstart der vergangenen zehn Jahre erlitten. Gründe für die Underperformance seien insbesondere die ausgesprochen negative Reaktion auf Aussagen der US-Notenbank FED bezüglich dem nahen Ende der ultralockeren Geldpolitik sowie der hohen Korrelation mit dem US-Aktienmarkt gewesen, der ebenfalls unter Druck gestanden sei.



Im Vergleich dazu starte der Februar - im 10-Jahres-Rückblick einer der stärksten Monate für den Bitcoin - deutlich vielversprechender. Auch der Fear & Greed Index für den Kryptomarkt klettere am Dienstag auf 26 Zähler. Er signalisiere damit zwar weiterhin "Angst", doch im Vergleich zum Januar, als über weite Strecken "extreme Angst" geherrscht habe, sei das bereits positiv zu werten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem Durchhänger zu Wochenbeginn geht die Erholung am Kryptomarkt am Dienstag auf breiter Front weiter, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Auf 24-Stunden-Sicht würden am Vormittag alle Top-Coins teils deutlich im Plus notieren. Der Bitcoin lege um gute 4% zu und starte damit einen neuen Ausbruchversuch über die 38.000-USD-Marke.Zwar notiere die digitale Leitwährung auch auf diesem Niveau noch rund 44% unter ihrem Allzeithoch von Anfang November, doch die Hoffnung auf eine nachhaltige Bodenbildung und einen Rebound wachse. Institutionelle Investoren schienen nach der scharfen Korrektur jedenfalls wieder in Kauflaune zu sein.Laut dem wöchentlichen Fund Flow Report der Datenplattform CoinShares hätten Finanzprodukte auf Kryptowährungen zuletzt zwei Wochen in Folge Mittelzuflüsse verzeichnet. In der Woche bis 28. Januar seien demnach unter dem Strich rund 19 Mio. USD in entsprechende Fonds und Vehikel geflossen.Schwacher Januar, starker Februar?