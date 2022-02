Der erhoffte Ausbruch aus dem Abwärtstrend sei zwar vertagt woden was einige Kurzfrist-Trader wieder in die Flucht schlage. Nach den Kursturbulenzen der vergangenen Monate wäre allerdings eine nachhaltige Stabilisierung bereits ein Fortschritt. Für langfristig orientierte Krypto-Investoren sehe "Der Aktionär" daher aktuell keinen Handlungsbedarf.



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Der Chefredakteur der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR. (03.02.2022/ac/a/m)



Kulmbach (www.aktiencheck.de)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem scharfen Rücksetzer auf ein Sechs-Monats-Tief habe der Bitcoin seit Ende Januar zeitweise deutliche Erholungstendenzen gezeigt, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach einem Abpraller an einem charttechnisch wichtigen Widerstand würden nun jedoch wieder die roten Vorzeichen dominieren und die Aufwärtsbewegung drohe im Sande zu verlaufen.Ausgehend vom Januar-Tief bei rund 33.184 USD habe der Bitcoin in der Spitze wieder 18% zugelegt. Für einen nachhaltigen Ausbruch über die 38.000-USD-Marke habe es aber nicht gereicht. In diesem Bereich verlaufe der seit dem Allzeithoch von Anfang November gültige, kurzfristige Abwärtstrend, der für den Kurs bislang eine (zu) große Hürde darstelle.Genau wie bereits Ende Dezember und Mitte Januar sei der Kurs auch im dritten Anlauf nach unten abgeprallt. Der erhoffte Ausbruch, der den Bitcoin im Idealfall anschließend über den horizontalen Widerstand im Bereich von 40.000 USD gehievt hätte, lasse damit weiter auf sich warten.Neuer Druck drohe dem Bitcoin und vielen Altcoins zudem vom Aktienmarkt, wo enttäuschende Quartalsberichte großer Tech-Konzerne wie PayPal und Facebook-Betreiber Meta auf die Stimmung drücken würden. Relevant sei das v.a. vor dem Hintergrund, dass die Korrelation einiger Krypto-Coins mit dem US-Aktienmarkt zuletzt neue Höchststände erreicht habe.