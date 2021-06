Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Risikoreiche Anlagen, insbesondere Aktien, bewegten sich am Freitag nach unten, nachdem Bullard von der FED einen hawkishen Ton anschlug und sagte, dass die Tapering-Diskussionen bereits begonnen haben, so die Experten von XTB.



Auch die Kryptowährungen seien in Mitleidenschaft gezogen woden und die Abwärtsbewegung setze sich zu Beginn der neuen Woche fort. Bitcoin sei unter die Marke von 33.000 USD gefallen und nähere sich der unteren Grenze seiner jüngsten Handelsspanne. Ethereum, Litecoin und Ripple würden heute rund 10% tiefer gehandelt. Ein weiterer Faktor, der zur glanzlosen Performance der Kryptowährungen in letzter Zeit beitragen könnte, sei das chinesische Durchgreifen gegen Kryptowährungs-Miner. Nachrichten über strengere Gesetze oder sogar Verbote aus einer anderen Provinz würden fast täglich auftauchen.



Wenn wir einen Blick auf Bitcoin im Tageschart werfen würden, t wir sehen, dass die jüngste Aufwärtsbewegung im Bereich von 40.000 USD gestoppt worden sei, der als obere Grenze einer Handelsspanne diene und mit dem 38,2% Retracement des letzten großen Abwärtsimpulses markiert sei. Der Coin teste heute die untere Grenze der Handelsspanne bei 32.000 Dollar und falls er nach unten ausbreche, wäre der Weg in Richtung der nächsten Unterstützung bei der 30.000-USD-Marke frei. (21.06.2021/ac/a/m)

