Etwas bessere Stimmung



Hoffnung auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung im Chart mache eine spürbare Besserung des Sentiments. Im Vergleich zu den neuen Rekordständen während des Coronavirus-Crashs sinke das Handelsvolumen beim Bitcoin zwar tendenziell. Es befinde sich allerdings weiterhin auf hohem Niveau - vergleichbar mit der Situation im Oktober 2019, als der Kurs innerhalb von Tagen von 7.400 auf rund 10.000 USD gesprungen sei.



Auch gemessen am Fear & Greed Index für den Bitcoin helle sich die Stimmung weiter auf. Mit einem Wert von 20 herrsche demnach zwar nach wie vor "extreme Angst" unter den Marktteilnehmern. Mitte März habe der Index mit einem Wert von 8 aber noch ein neues Jahrestief markiert.



Nach der dynamischen Aufwärtsbewegung der letzten Tage seien beim Bitcoin kurzfristig auch Gewinnmitnahmen möglich. Langfristig gehe "Der Aktionär" allerdings weiterhin von deutlich steigenden Kursen aus.



Hinweis auf Interessenkonflikt:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.



Autor Nikolas Kessler ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation resultierende Kursentwicklung profitieren: Bitcoin. (07.04.2020/ac/a/m)







