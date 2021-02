Tradegate-Aktienkurs Biotest-Stammaktie:

30,80 EUR +2,67% (18.02.2021, 18:52)



XETRA-Aktienkurs Biotest-Stammaktie:

30,60 EUR +2,00% (18.02.2021, 17:36)



ISIN Biotest-Stammaktie:

DE0005227201



WKN Biotest-Stammaktie:

522720



Ticker-Symbol Biotest-Stammaktie:

BIO



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Biotest-Stammaktie:

BTESF



Kurzprofil Biotest AG:



Die Biotest AG (ISIN: DE0005227201, WKN: 522720, Ticker-Symbol: BIO, NASDAQ OTC-Symbol: BTESF) ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert.



Die Biotest AG entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes (SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.300 Mitarbeiter. (18.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biotest-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Biotest-Aktie (ISIN: DE0005227201, WKN: 522720, Ticker-Symbol: BIO, NASDAQ OTC-Symbol: BTESF) unter die Lupe.Die Biotest-Vorzugsaktie habe am heutigen Donnerstag schon einmal einen Ausflug über die 30-Euro-Marke gemacht, zuletzt habe sie in einem schwachen Gesamtmarkt allerdings wieder etwas Federn lassen müssen. Aktuell notiere der Titel knapp im Plus bei 29,60 Euro. Die Stämme würden rund zwei Prozent im Plus gehandelt bei 30,60 Euro. Grund für den heutigen Höhenflug seien erneut positive Nachrichten zum Covid-19-Programm des Unternehmens gewesen.Biotest arbeite mit Hochdruck im Rahmen der CoVIg-19 Plasma Alliance an einem neuen Medikament gegen Covid-19 basierend auf Hyperimmunplasma von genesenen Patienten. Das Ziel der CoVIg-19 Plasma Alliance sei es, gemeinsam ein Hyperimmunglobulin gegen Covid-19 zu entwickeln, das jedes Mitglied in seinen Produktionsstätten herstellen und nach der Zulassung zur Verfügung stellen könne, so Biotest in einer Mitteilung.Biotest habe im Rahmen der COVIg-19 Plasma Alliance nun einen wichtigen Meilenstein erreicht. Am Standort Dreieich sei die erste Charge eines Hyperimmunglobulins mit hohem neutralisierenden Antikörpergehalt gegen Covid-19 im Großmaßstab erfolgreich produziert worden, heiße es in der Mitteilung weiter. Die Plasmaspenden als Ausgangsstoff für die Produktion seien in Europa und in den USA von den Partnern der CoVIg-19 Plasma Alliance gesammelt worden. Biotest und andere Mitglieder könnten weitere Produktionskapazitäten zur Verfügung stellen, wenn das Produkt zugelassen sei und Patientenbedarf bestehe.Marion Schlegel von "Der Aktionär" rät, bei der Biotest-Stammaktie die Gewinne weiter laufen zu lassen! (Analyse vom 18.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Biotest-Stammaktie: