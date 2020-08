XETRA-Aktienkurs Biotest-Vorzugsaktie:

25,40 EUR +1,60% (27.08.2020, 13:52)



Tradegate-Aktienkurs Biotest-Vorzugsaktie:

25,50 EUR +1,19% (27.08.2020, 14:04)



ISIN Biotest-Vorzugsaktie:

DE0005227235



WKN Biotest-Vorzugsaktie:

522723



Ticker-Symbol Biotest-Vorzugsaktie:

BIO3



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Biotest-Vorzugsaktie:

BIESF





Kurzprofil Biotest AG:



Die Biotest AG (ISIN: DE0005227235, WKN: 522723, Ticker-Symbol: BIO3, NASDAQ OTC-Symbol: BIESF) ist ein Anbieter von Plasmaproteinen und biotherapeutischen Arzneimitteln. Mit einer Wertschöpfungskette, die von der vorklinischen und klinischen Entwicklung bis zur weltweiten Vermarktung reicht, hat sich Biotest vorrangig auf die Anwendungsgebiete Klinische Immunologie, Hämatologie und Intensiv- und Notfallmedizin spezialisiert.



Die Biotest AG entwickelt und vermarktet Immunglobuline, Gerinnungsfaktoren und Albumine, die auf Basis menschlichen Blutplasmas produziert werden und bei Erkrankungen des Immunsystems oder der blutbildenden Systeme zum Einsatz kommen. Darüber hinaus entwickelt Biotest monoklonale Antikörper, unter anderem in den Indikationen Blutkrebs und Systemischer Lupus Erythematodes (SLE), die biotechnologisch hergestellt werden. Biotest beschäftigt weltweit mehr als 2.300 Mitarbeiter.



Die Vorzugsaktien der Biotest AG sind im SDAX der Deutschen Börse gelistet. (27.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Biotest: Im Covid-19-Kampf ganz stark - AktienanalyseBis ein wirksamer Impfstoff gegen das Coronavirus auf dem Markt ist, dürfte es im besten Fall noch einige Monate dauern, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Auch durchschlagende Therapiemöglichkeiten seien bislang noch Mangelware. In dieser Situation presche die US-Regierung vor und genehmige nun die Behandlung von Covid-19-Patienten mit Blutplasma, das Antikörper gegen das Coronavirus enthalte. Dazu sei eine Notfallgenehmigung erteilt worden. Bei der so genannten Immunplasma-Therapie würden Patienten Plasma von Menschen bekommen, die nach einer natürlichen Infektion Antikörper gebildet hätten. Plasma werde seit über 100 Jahren genutzt und gelte für Patienten als sicher.Bislang sei aber noch unklar, wie wirksam Plasma tatsächlich sei, um die Covid-Sterblichkeitsrate zu senken. Dennoch habe US-Präsident Donald Trump, der zuletzt öffentlich Druck auf die Gesundheitsbehörde FDA gemacht habe, um schnellere Fortschritte verkünden zu können, die Notfallgenehmigung als "sehr historischen Durchbruch" bezeichnet. Der Chef der FDA, Stephen Hahn, habe immerhin noch von begrenzten, aber bislang "vielversprechenden" Daten zur Wirksamkeit gesprochen. Eher zurückhaltend habe die Weltgesundheitsorganisation WHO reagiert. Die Belege dafür, dass die Therapie mit dem Plasma genesener Patienten anschlage, seien von geringer Qualität.An den Börsen habe die Notfallgenehmigung dennoch für steigende Kurse gesorgt. Besonders stark hätten die Aktienkurse der Unternehmen zugelegt, die im Bereich Blutplasma tätig seien. In Deutschland hätten die Anteilscheine von Biotest (ISIN: DE0005227235, WKN: 522723, Ticker-Symbol: BIO3, NASDAQ OTC-Symbol: BIESF) zu den größten Gewinnern gehört - der Konzern sei auf die Entwicklung von Arzneien aus Blutplasma-Spenden spezialisiert. Trotz der Corona-Krise habe Biotest im ersten Halbjahr gute Geschäfte gemacht. Der Umsatz sei dank starker Arznei-Verkäufe um gut 20 Prozent auf fast 235 Mio. Euro gestiegen. Zudem habe der Konzern, der 2018 vom chinesischen Investor Creat übernommen worden sei, in Fernost punkten können. Unter dem Strich habe aber ein Verlust von 16,7 Mio. Euro gestanden, da die Firma im Zuge der Übernahme ihr US-Geschäft habe verkaufen müssen.Derzeit treibe Biotest die Forschung an zwei Medikamenten gegen das Coronavirus voran. Einerseits arbeite der Konzern an einer Arznei basierend auf Plasmaspenden von Spendern, die Covid-19 überstanden hätten und Antikörper hätten. Zudem erforsche Biotest, ob das eigene Produkt Trimodulin, das bei künstlich beatmeten Patienten mit schwerer Lungenentzündung genutzt werde, auch bei Corona-Patienten helfen könne. Biotest strebe dazu ein beschleunigtes Zulassungsverfahren an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Biotest-Vorzugsaktie: