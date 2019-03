Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

Zürich (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Carter Gould von der UBS:Laut einer Aktienanalyse bringt Analyst Carter Gould von der UBS hinsichtlich der Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) nur noch eine neutrale Haltung zum Ausdruck.Der Fehlschlag mit aducanumab lasse Biogen Inc. mit einer nur eingeschränkten Visibilität zurück wie wieder Umsatzwachstum erzielt werden könne.Die Risiken in Bezug auf die Tecfidera-Patente und der Konkurrenzdruck für Spinraza dürften das Narrativ in der nächsten Zeit bestimmen, so der Analyst Carter Gould.Die Aktienanalysten der UBS stufen in ihrer Biogen-Aktienanalyse den Titel von "buy" auf "neutral" zurück und reduzieren das kursziel von 395,00 auf 242,00 USD.Börsenplätze Biogen-Aktie:Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:196,90 Euro -2,74% (22.03.2019, 15:13)