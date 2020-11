Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:

299,80 EUR +4,86% (05.11.2020, 11:10)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

355,63 USD +43,97% (04.11.2020, 22:00)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (05.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Biogen-Aktie habe um 44% zugelegt. Die FDA habe sich gestern positiv zu einem Wirkstoff von Biogen in Zusammenhang mit der Behandlung von Alzheimer geäußert. Bisher habe es doch keine Möglichkeit gegeben, diese Krankheit in den Griff zu bekommen. Die Preisgestaltung werde dann an einem Konzern hängen und wer das Monopol habe, verdiene sich dumm und dämlich, so der Börsenexperte. Deshalb ist der Kursanstieg bei der Biogen-Aktie durchaus nachvollziehbar, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.11.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:296,50 EUR -2,26% (05.11.2020, 11:20)