Börsenplätze Biogen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

273,60 Euro +35,61% (22.10.2019, 14:32)



Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:

275,50 Euro +37,61% (22.10.2019, 14:17)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

223,51 USD (21.10.2019)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (22.10.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Die Anleger hätten sich eigentlich auf frische Quartalszahlen von Biogen eingestellt. Und dann komme diese News hinzu: Die Biotech-Gesellschaft wolle für das schon abgeschriebene Alzheimer-Projekt Aducanumab einen Zulassungsantrag bei der US-Gesundheitsbehörde FDA stellen. Die Biogen-Aktie explodiere.Demnach hätten neue Analysen größerer Datenmengen gezeigt, dass Aducanumab den klinischen Verfall bei Patienten mit früher Alzheimer-Erkrankung reduziere, gemessen an den zuvor festgelegten primären und sekundären Endpunkten. Auf Basis der Gespräche mit der Zulassungsbehörde plane Biogen einen entsprechenden Zulassungsantrag bei der FDA Anfang 2020 einzureichen.Erst im März dieses Jahres sei die Biogen-Aktie kräftig eingebrochen, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben habe, die Aducanumab-Studien einzustellen.Inwiefern die FDA auf Basis der jetzigen Daten dem Präparat Aducanumab grünes Licht erteile, dürfe bezweifelt werden.Die Biogen-Aktie könne zur Stunde den gesamten Kurssturz aus dem Monat März kompensieren. Trotz der spektakulären Nachricht und der unglaublichen Neubewertung binnen weniger Minuten sollten Anleger die Papiere nicht kaufen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Das Risiko, dass die FDA dem Alzheimer-Hoffnungsträger eine Zulassung untersage, bleibe. Im Zuge der Biogen-Meldung könnten andere Player, die an Möglichkeiten zur Therapie von Alzheimer forschen würden, profitieren. Die MorphoSys-Aktie lege aktuell 4,5 Prozent zu, die wesentlich kleinere und hochspekulative Vivoryon gewinne 15 Prozent. (Analyse vom 22.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link