Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

290,36 Euro -11,28% (26.07.2018, 11:34)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

USD 383,83 +2,95% (25.07.2018, 22:00)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (26.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Die detaillierten Ergebnisse der Alzheimer-Konferenz in Chicago würden zwar hoffen lassen, würden die Anleger aber nicht vom Hocker reißen. Nachbörslich sei die Biogen-Aktie eingebrochen."Der Aktionär" habe bereits vor den Details geraten, an der Seitenlinie zu verharren, da die Risiken des Scheiterns nach wie vor hoch seien. Dieser Eindruck scheine sich (leider) zu bestätigen. Die Hoffnung sterbe jedoch bekanntlich zuletzt. Deshalb sollte man Biogen nicht abschreiben. Aktuell favorisiere "Der Aktionär" allerdings unter den Big Caps Vertex und aus Bewertungsaspekten Celgene, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:289,9501 Euro -10,28% (26.07.2018, 11:21)