Börsenplätze Biogen-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

278,10 EUR -8,43% (22.04.2020, 15:37)



Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:

281,80 EUR -8,00% (22.04.2020, 15:20)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

329,01 USD -3,06% (21.04.2020)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (22.04.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Dass gute Zahlen nicht immer für ein Kursfeuerwerk sorgen würden, zeige am heutigen Handelstag der US-Biotech-Player Biogen. Dieser habe Zahlen für das erste Quartal 2020 vorgelegt. Die Erwartungen der Analysten hätten übertroffen werden können, doch trotzdem sacke die Aktie ab. Das sei der Grund.Biogen habe einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 9,14 Dollar bei einem Umsatz von 3,53 Milliarden Dollar bekannt gegeben. Analysten hätten lediglich ein EPS von 7,69 Dollar und einen Umsatz von 3,41 Milliarden Dollar erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr habe der Biotech-Gigant umsatzseitig um 1,1 Prozent zugelegt. Das EPS habe sogar um 30 Prozent gesteigert werden können.Eigentlich habe Biogen die Einreichung des Zulassungsantrages für das Alzheimer-Medikament Aducanumab bei der US-Gesundheitsbehörde FDA am Anfang des Jahres geplant. Doch die Corona-Krise habe die Pläne durchkreuzt und das Unternehmen habe das Vorhaben schließlich auf das dritte Quartal verschieben müssen.Biogen habe sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Bereitstellung von Therapien zur Behandlung neurologischer Erkrankungen für Patienten weltweit spezialisiert. Aktuell stärkster Wachstumstreiber im Portfolio des Konzerns sei das Medikament Spinraza zur Behandlung von spinaler Muskelatrophie (SMA). Im ersten Quartal habe der Umsatz mit dem Medikament um 24 Prozent gesteigert werden können.Investierte Anleger bleiben an Bord, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link