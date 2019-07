Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:

208,50 Euro +1,07% (16.07.2019, 11:27)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

233,62 USD +0,95% (16.07.2019, 22:15)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (16.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Nächsten Dienstag werde der angeschlagene Biotech-Riese Zahlen zum zweiten Quartal veröffentlichen. Nach dem Kursdesaster im März, als die Aktie in Folge der eingestellten Phase-3-Studien um mehr als 30% eingebrochen sei, seien die Hoffnungen der Anleger auf eine Trendwende groß. Der Kurs der Biogen-Aktie trete seit Wochen auf der Stelle. Könnten die Zahlen neue Impulse liefern?Nach dem Kursabsturz im März habe sich die Biogen-Aktie bei zwischen 225 und 230 USD stabilisieren können. Sowohl gute Zahlen als auch ein positiver Ausblick könnten dem US-Titel neuen Schub geben. Aus charttechnischer Sicht wäre dann Luft bis 275 USD. Anleger, die auf einen positiven Turnaround spekulieren würden, sollten den Stopp bei 220 USD setzen, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:207,00 Euro -0,24% (16.07.2019, 10:21)