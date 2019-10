Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

260,20 EUR +0,81% (28.10.2019, 12:52)



Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:

260,40 EUR -0,19% (28.10.2019, 13:09)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

288,04 USD +0,83% (25.10.2019, 22:00)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (28.10.2019/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Im März habe Biogen Testergebnisse der Phase III (letzte Tests vor Marktzulassung!) veröffentlicht, die keine signifikante Wirkung des Alzheimer-Antikörpers Aducanumab gezeigt habe: Nach der Auswertung der Testergebnisse von 1.748 Patienten sei die Studie vorzeitig abgebrochen worden.Die amerikanische Zulassungsbehörde FDA habe im Juni jedoch Biogen gebeten, die Tests fortzusetzen. Es sei eine ziemlich einmalige Geschichte, soweit Heibel das beurteilen könne, dass die Zulassungsbehörde eine solche Aufforderung ausspreche. Hintergrund sei wohl auch der Umstand, dass bereits Johnson & Johnson, Pfizer und Eli Lilly mit ihren Ansätzen der Alzheimer-Behandlung gescheitert seien. Es gebe bislang noch kein Medikament, mit dem das Fortschreiten dieser schrecklichen Krankheit wirkungsvoll verlangsamt werden könne.Biogen habe daraufhin die Testdaten der verbliebenen Patienten ausgewertet und komme nun, nach Auswertung von 2.066 Patientendaten, zu dem Schluss, dass eine signifikante Verbesserung beim Krankheitsverlauf erzielt werden könne: Die Verschlechterung sei unter Gabe von Aducanumab um 23% weniger schlecht gewesen als bei Gabe des Placebos.Wenn nun eine signifikante Wirksamkeit des Medikaments tatsächlich nachgewiesen werden könne, dann habe man hier das erste Medikament, das gegen Altersdemenz eingesetzt werden könne. Es gebe eine Reihe von Indikatoren, die eine erhöhte Alzheimergefahr induzieren würden. Vorstellbar sei es daher auch, dass das Medikament bei vielen alten Menschen auch schon vorbeugend gegeben werde. Damit werde dieses Medikament zu einem Blockbuster, wie es schon seit Jahren mehr keinen gegeben habe. Einige Analysten würden schon vom größten Blockbuster aller Zeiten sprechen, der hier entstehen könnte, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Ausgabe. (Ausgabe 43 vom 25.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Biogen-Aktie: