XETRA-Aktienkurs Biogen-Aktie:

348,60 EUR +5,36% (10.06.2021, 17:35)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

423,67 USD +4,11% (10.06.2021, 17:55)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie:

IDP



NASDAQ-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (10.06.2021/ac/a/n)



Die Experten von "Der Aktionär" haben die Biogen-Aktie nach der mehrstündigen Handelsaussetzung auf der Watchlist. Momentan würden Anleger versuchen, irgendwie auszunivellieren, was das grüne Licht der FDA für Aducanumab bedeute. Das Unternehmen stehe gut da. Insgesamt ist es eine tolle Geschichte und es ist abzuwarten, in welche Richtung sich die Biogen-Aktie bewegen wird, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.06.2021)