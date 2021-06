XETRA-Aktienkurs Biogen-Aktie:

336,75 EUR -3,40% (11.06.2021, 16:02)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

408,775 USD -1,43% (11.06.2021, 16:06)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie:

IDP



NASDAQ-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (11.06.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, NASDAQ-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Bei Biogen sei nun offenbar ein dritter Verantwortlicher für die Zulassung des Alzheimer-Wirkstoffs Aducanumab nun zurückgetreten. Zwei andere hätten sich zuvor wegen Bedenken an diesem umstrittenen Medikament bereits vom US-Biotechkonzern getrennt. Die Analysten würden aber für Biogen weiterhin positiv gestimmt bleiben und würden auch nach dem starken Kursanstieg weiteres Aufwärtspotenzial sehen, so Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.06.2021)Das vollständige Interview mit Martin Weiß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:328,25 EUR -0,75% (11.06.2021, 16:19)