ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.



CEO:

George A. Scangos



Chairman:

William D. Young



Mitarbeiter:

6.000

(08.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analystin Robyn Karnauskas von der Citigroup:Die Aktienanalystin Robyn Karnauskas von der Citigroup spricht laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) nunmehr eine Kaufempfehlung aus.Angesichts von bereits veröffentlichten Alzheimer Phase 2-Daten und noch weit entfernten Phase 3-Ergebnissen ruhe das Aufwärtspotenzial für die Aktien von Biogen Inc. auf der Stabilität des Multiple Sklerose-Geschäfts und einem erfolgreichen Marktstart von Spinraza bei der Behandlung von spinaler Muskelatrophie.Bei den Spinraza-Prognosen könnte auf Basis von Umfragen noch Spielraum nach oben bestehen, so die Einschätzung der Analystin Robyn Karnauskas. Außerdem würden die langfristigen Schätzungen zum Multiple Sklerose-Geschäft fair bis konservativ aussehen.Die Aktienanalysten der Citigroup setzen in ihrer Biogen-Aktienanalyse das Rating von "neutral" auf "neutral" hoch und erhöhen das Kursziel von 280,94 auf 305,00 USD.Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:248,85 Euro -0,22% (08.02.2017, 15:51)Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:249,99 Euro +0,41% (08.02.2017, 15:44)Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:USD 267,68 +0,59% (08.02.2017, 16:16)