Xetra-Aktienkurs Biogen-Aktie:

319,30 Euro +0,06% (25.07.2018, 15:22)



Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

322,41 Euro +1,06% (25.07.2018, 15:48)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

USD 374,42 +0,42% (25.07.2018, 15:48)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

(25.07.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Cory Kasimov von J.P. Morgan Securities:Cory Kasimov, Aktienanalyst von J.P. Morgan Securities, bestätigt laut einer Aktienanalyse die Empfehlung die Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) überzugewichten.Biogen Inc. habe mit den Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen und einen positiven Ausblick gegeben. Mit dem Quartalsbericht sei Biogen ein ermutigender Start in die Berichtssaison gelungen. Das M&A-Geschäft sei weitgehend stabil geblieben.Die Kommentare hinsichtlich BAN2401 im Vorfeld der Datenpräsentation seien konstruktiv gewesen.Bei vielen Investoren könnte die Furcht aufkommen einen Trade zu verpassen je näher die Bekanntgabe der adcanumab-Ergebnisse Anfang 2020 rücke, so die Einschätzung von Analyst Cory Kasimov.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Biogen-Aktie: