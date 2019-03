XETRA-Aktienkurs Biogen-Aktie:

Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.

New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse des Analysten Terence Flynn von Goldman Sachs:Analyst Terence Flynn von Goldman Sachs erwartet laut einer Aktienanalyse nur noch eine neutrale Kursentwicklung bei den Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB).Biogen Inc. habe angekündigt das globale Phase 3-Programm mit dem Alzheimer-Wirkstoff aducanumb nicht länger fortzusetzen. Der Aktienkurs habe nun einen holprigen Weg vor sich.Biogen verfüge zwar über eine Pipeline mit Kandidaten für das zentrale Nervensystem im mittleren Entwicklungsstadium. Die jüngsten Nachrichten um Tecfidera dürften aber auf kurze Sicht auf der Kursentwicklung signifikant lasten.Der Rückschlag mit aducanumab dürfte Biogen zudem unter Druck setzen an der M&A-Front aktiver zu werden. Das Management habe geäußert sich auf Deals mit dem Fokus auf frühe und mittlere Entwicklungsphasen zu konzentrieren. Die jüngste Entwicklung könnte nun aber auch dazu führen, dass Unternehmen mit weiter entwickelten Kandidaten stärker unter die Lupe genommen würden, so die Einschätzung des Analysten Terence Flynn.