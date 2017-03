ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN US09062X1037 / WKN 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA.



CEO:

George A. Scangos



Chairman:

William D. Young



Mitarbeiter:

6.000

(17.03.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Analyst Matthew Harrison von Morgan Stanley:Matthew Harrison, Aktienanalyst von Morgan Stanley, rät Investoren laut einer Aktienanalyse nur noch zu einer Gleichgewichtung der Aktien des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. ( ISIN US09062X1037 WKN 789617 , Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB).Auf kurze Sicht halten die Analysten von Morgan Stanley das Aufwärtspotenzial der Aktien von Biogen Inc. für begrenzt. Die Abstufung der Anlageempfehlung beruhe nicht auf der Annahme von Abwärtsrisiken, sondern basiere vielmehr auf Timing-Gesichtspunkten.Laut Analyst Matthew Harrison hat sich an seiner positiven Einschätzung des Wirkstoff-Kandidaten aducanumab in der Alzheimer-Therapie nichts geändert. Die Vorlage weiterer belastbarer Studiendaten sei aber nicht vor der zweiten Jahreshälfte 2019 zu erwarten.Die Aktienanalysten von Morgan Stanley stufen in ihrer Biogen-Aktienanalyse den Titel von "overweight" auf "equal-weight" zurück und senken das Kursziel von 369,00 auf 305,00 USD.XETRA-Aktienkurs Biogen-Aktie:259,90 Euro +0,06% (17.03.2017, 14:53)Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:256,50 Euro -0,94% (17.03.2017, 14:08)Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:USD 275,95 -1,08% (17.03.2017 15:28)