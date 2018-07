XETRA-Aktienkurs Biogen-Aktie:

321,95 EUR +5,42% (24.07.2018, 14:03)



Tradegate-Aktienkurs Biogen-Aktie:

323,69 EUR +5,53% (24.07.2018, 14:23)



Nasdaq-Aktienkurs Biogen-Aktie:

USD 358,13 (23.07.2018)



ISIN Biogen-Aktie:

US09062X1037



WKN Biogen-Aktie:

789617



Ticker Symbol Biogen-Aktie Deutschland:

IDP



Nasdaq-Symbol Biogen-Aktie:

BIIB



Kurzprofil Biogen Inc.:



Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) ist ein US-amerikanischer Biotech-Konzern. Biogen Inc. forscht an Wirkstoffen für die Bereiche Multiple Sklerose und Onkologie, Rheumatologie und Hämophilie. Biogen Inc. ist 2003 entstanden aus der Fusion von Biogen und Idec Pharmaceuticals. Hauptsitz von Biogen Inc. ist Cambridge, Massachusetts, USA. (24.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Biogen-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Biotechkonzerns Biogen Inc. (ISIN: US09062X1037, WKN: 789617, Ticker-Symbol: IDP, Nasdaq-Symbol: BIIB) unter die Lupe.Biogen habe mit den Q2-Zahlen überzeugt. Der Umsatz sei um 9,1% auf 3,36 Mrd. USD geklettert - 110 Mio. Dollar mehr, als die Analystenschätzung. Zu verdanken habe Biogen das Wachstum unter anderem Spinraza, dem bis dato einzig verfügbaren Medikament gegen die Spinale Muskelatrophie. Doch in Zukunft sei auch beim Wachstumstreiber mit Gegenwind zu rechnen. Novartis habe sich nicht umsonst den Gentherapie-Player Avexis einverleibt, um die Behandlung der Erkrankung zu transformieren. Auch auf der Ergebnisseite habe das Unternehmen mit 5,80 USD pro Aktie die Prognose von 5,21 USD in Q2 übertreffen können. Sowohl die Umsatz- als auch Ergebnisprognose habe man nach oben angepasst.Investoren würden aber in dieser Woche neben den Zahlen auf eine enorm wichtige Konferenz schauen. Auf einer Alzheimer-Konferenz in Chicago werde das Unternehmen gemeinsam mit dem japanischen Partner Eisai detaillierte Resultate einer Phase-2-Studie zum Hoffnungsträger BAN2401 präsentieren. Leerink-Analyst Geoffrey Porges rechne mit einem "wilden Ritt". Die Aktie könne bei erfreulichen Ergebnissen 40 USD zulegen, bei einer Enttäuschung hingegen sollte Biogen laut Porges den Großteil der Kursgewinne in den letzten Wochen wieder abgeben.Biogen hänge am Tropf der Alzheimer-Projekte BAN2401 und Aducanumab, die auch mitverantwortlich für den Kursanstieg der letzten Wochen seien. Doch die Risiken eines Scheiterns würden hoch bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Biogen-Aktie: